Biella e i giovani: una città da reinventare? Ecco cosa ne pensano loro

Il biellese è dotato di luoghi attrattivi per i giovani? Chiediamolo a loro!

Prima di tutto, cosa si intende per “città giovane”? Si parla per esempio di una città dove le principali attrazioni sono dedicate anche a noi ragazzi, dove vengono organizzati eventi, feste o mostre per catturare la loro attenzione. E per tanti di noi, Biella non lo è. Mancano luoghi di ritrovo in cui ci possiamo trovare per stare insieme, nonostante l’età media della nostra provincia noi sia per noi sfavorevole. Sarebbe giusto promuovere un rinnovo che possa coinvolgere anche le fasce di età più basse, ma cosa si potrebbe migliorare? Proviamo a chiedere a loro!

Per Arianna a Biella mancano strutture adeguate ad accoglierci tutti, luoghi dove festeggiare, bar moderni o ristoranti interessanti. Arianna vive a Valdengo, ma dato che viaggia spesso per motivi personali è in grado di poter fare un confronto intraregionale. Per lei rispetto ad altre province a Biella mancano i negozi giusti e appetibili per i giovani. "Non è assolutamente fattibile il fatto che dobbiamo spostarci ogni qual volta vogliano comprare qualcosa in qualche negozio che sia differente dai soliti presenti al nostro centro commerciale", commenta.

Secondo Greta, Biella però ha le giuste potenzialità per diventare una città giovane: "Si potrebbe immaginare di aprire negozi, che vanno dallo stile streetwear a uno stile più semplice - sostiene -. Questo modo di vestirsi è molto in voga tra i giovani e il fatto che non ci sia un vero negozio dedicato interamente ad esso come in altre città è un vero peccato perché obbliga i ragazzi, di nuovo, a spostarsi. E che dire del divertimento e le discoteche? A Biella non ne abbiamo". Lei, per esempio, è costretta a muoversi fino a Gattinara per un sabato sera alternativo. E non è tutto, per Greta mancano anche ristoranti per giovani e sono carenti i collegamenti: "Da Biella, per Milano per esempio - spiega - non ci sono diretti e si deve cambiare a Santhià, Novara o Vercelli". Per Greta però Biella ha un punto importante a suo favore: le scuole, l'offerta in questo caso è davvero ottima. Desiré non è ottimista: "Penso sia difficile fare di Biella una città giovane - commenta - . E' lontana da tutte le principali città, come per esempio Milano e Torino, a causa dei trasporti pubblici, i quali troppo spesso ritardano, vengono cancellati o le tratte sono inesistenti". La proposta di Desiré va di pari passo con quella di Greta, ovvero bisognerebbe rinnovare i locali presenti sul territorio e aprirne di nuovi, ma dovrebbero essere gestiti da giovani che siano in grado di capire le esigenze dei ragazzi.