Truffe agli anziani e reati predatori, come difendersi nell'incontro tra Carabinieri e pensionati

L’ANAP Biella, Associazione Pensionati Confartigianato Biella, promuove un incontro aperto ai pensionati biellesi per prevenire le truffe agli anziani. L’appuntamento è fissato per il 4 marzo alle ore 16:30, presso la sede di Biella in via Galimberti 22.

Sarà un’occasione per discutere temi di interesse per la comunità dei pensionati e approfondire argomenti rilevanti per la loro quotidianità. Tutti i pensionati biellesi sono invitati a partecipare.

Programma:

ore 16.30 Saluti istituzionali con Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato Biella, Leonardo Cavaliere, Presidente di ANAP Biella, Isabella Scaramuzzi, Assessore politiche sociali e assistenziali del Comune di Biella

a seguire

intervento del Luogotenente C.S. Alessio Beretta Comandante della stazione dei Carabinieri di Biella.