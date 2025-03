Bentornata Gardensia, AISM invita a scegliere una pianta per la ricerca scientifica

Gardensia torna a marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna!In migliaia di piazze italiane AISM con i suoi volontari invita a scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.Grazie per aver scelto di stare al nostro fianco, perché insieme possiamo fare la differenza!

Trova la tua Gardensia più vicina a te cliccando sul linl:

https://www.aism.it/trova_la_piazza