Biella, Santa Messa in Duomo. Il vescovo Farinella: “Una preghiera per la salute di Papa Francesco” (foto di repertorio)

Una Santa Messa in Duomo per pregare in favore della salute di Papa Francesco. Ne dà notizia, in queste ore, sui propri canali social, il vescovo di Biella Roberto Farinella.

“Carissimi – si legge nella nota - vi invito tutti, parrocchie, comunità religiose e fedeli, a valorizzare in questo tempo la nostra preghiera per la salute del Santo Padre, come indicato dalla Segreteria Generale della Chiesa Italiana. Vogliamo affidare alla Vergine Bruna Papa Francesco, la Santa Chiesa, i suoi pastori e tutto il Popolo di Dio. Per questo invito tutta la nostra Chiesa Particolare – fedeli, clero, religiosi e religiose – a partecipare numerosi alla celebrazione che si terrà domenica 2 marzo alle 18 in Duomo. Insieme eleveremo la nostra preghiera e, al termine, compiremo un significativo gesto di affidamento alla Regina del Monte di Oropa”.