Calcio, spettacolo e gol al Pozzo di Biella: la Juve Women supera 4 a 3 la Roma con super Girelli (foto di Enrico Eletto per newsbiella.it)

È stato un incontro acceso, ricco di emozioni, colpi di scena e tante reti. Ben 7 al fischio finale del direttore di gara. Ma alla fine è la Juventus Women ad aggiudicarsi la sfida con la Roma: al Pozzo La Marmora di Biella termina 4 a 3 a favore delle bianconere, guidate da una super Girelli, autrice di una fantastica tripletta, e dal colpo iniziale di Harviken. Per le ospiti si segnalano le reti di Minami, Haavi e Viens. Sicuramente un bellissimo spot per il calcio andato in scena nel capoluogo laniero.