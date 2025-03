Buoni risultati per il "Biella Corse" alla19ª edizione della Ronde del Canavese

Fra gli equipaggi il miglior risultato è stato ottenuto da Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba che, con la loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), hanno chiuso diciassettesimi di gruppo e di classe e al 18° posto assoluto. "Ci siamo divertiti, anche se era la prima gara che facevo con la versione Evo” ha commentato il pilota. “E' una vettura un po' più "nervosa" ma direi che siamo riusciti a difenderci bene!". Va ricordato anche che per Grosso questa era la prima gara nella categoria "Over 55", dove si è piazzato al sesto posto.

Al via con un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), due posizioni più dietro, ovvero diciannovesimi di gruppo e di classe e ventesimi assoluti, si è piazzato un altro equipaggio Biella Corse, formato da Giancarlo Graziosi e Marco Bevilacqua.

"E' andato tutto bene, è stata una bella esperienza e ci siamo proprio divertiti" ha commentato al termine il pilota. "Per me questo era il terzo rally, il primo con la Evo e a fianco di un navigatore (bravissimo!) conosciuto soltanto sabato mattina, prima del via! Davvero, un bel battesimo!"

Bella anche la gara di Marcello Thiebat e Andrea Contratto che, con la loro Renault Clio Williams (gruppo R5CN, classe N3), hanno chiuso terzi di classe, quinti di gruppo e al 34° posto assoluto. Sfortunata invece la gara di Patrich Chironi e Joly Yannick, costretti al ritiro nel corso del secondo giro per un problema alla loro Citroen C2 (gruppo R4CN, classe Rally4/R2).

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, che ha corso su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) e ha chiuso nono assoluto, di gruppo e di classe. Ermes Bagolin, invece, anche lui al via con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha terminato la gara al dodicesimo posto, assoluto di gruppo e di classe. A seguire, su di un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha portato a termine la ronde Alessandro Rappoldi, quindicesimo assoluto, di gruppo e di classe. Al traguardo è poi ancora giunto Domenica Saltarella, che era in gara con una piccola Fiat Seicento (gruppo R6CN, classe A0). Ha chiuso terzo di classe, quarto di gruppo e al 45° posto assoluto.