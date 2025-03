Biella Corse al Rally dei Laghi questo week end

Un equipaggio e due navigatori Biella Corse saranno al via, questo fine settimana (1 e 2 marzo 2025) della trentatreesima edizione del Rally dei Laghi.

L'equipaggio è composto dal varesino Manuel Colombo e dal pavese Marco Costa. Gareggeranno con la Peugeot 208 (classe Rally 4 / R2) numero 51.

"Il pilota, neo acquisto di Biella Corse, è un giovanissimo della zona" commenta il "Team Manager" di Bella Corse, Alby Negri "un ragazzo davvero squisito e promettente".

Ed ecco i navigatori Biella Corse che saranno al via a fianco di piloti di altra scuderia. Gabriele Meloni gareggerà con Massimo Fusetti sulla Renault Clio (classe S1600) numero 21; mentre il giovane Thomas Trombetta affiancherà Marco Quaranta sulla Peugeot 208 (classe Rally 4) numero 42.

La gara partirà da Maccagno (Varese) sulle sponde del Lago Maggiore, nel pomeriggio di sabato 1° marzo e si concluderà domenica a metà giornata a Varese. In programma ci sono sei prove speciali, due sabato e quattro la domenica. Sabato si correrà sui tracciati "Forcora" (di 7,40 chilometri) e "Laghetto-Sette Termini" (di 9,45 chilometri); domenica sulle prove "Grantola-Sette Termini" (di 14,95 chilometri) e "Valganna" (di 8,10 chilometri), ripetute due volte. In totale i concorrenti percorreranno 216,45 chilometri, di cui 62,95 in prova speciale.