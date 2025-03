Sara Bortolozzo: "Lasciati sorprendere!"

Voglio farti un esempio abbastanza forte: gli adolescenti: sono considerati un enigma, un muro: in parte è vero, ma per la maggior parte sono una sfida!

Con l'Ascolto Attivo, figli e non solo, si aprono in modo inaspettato.

Hanno bisogno di essere ascoltati, non giudicati o consigliati (se non lo richiedono).

Così vale per l’assenza di giudizio, “luogo” in cui si crea uno spazio sicuro, dove le emozioni fluiscono libere.

Tornando al nostro esempio legato all’adolescenza, non temiamo e non ostacoliamo il silenzio, ascoltiamo tra le righe.

Insieme, possiamo trasformare ogni dialogo in un'opportunità di crescita. L’ascolto Attivo non è facile, ma può rivoluzionare le tue relazioni e la tua vita e magari sentirti dire da un adolescente: “Posso parlarti, non so come risolvere una situazione”.