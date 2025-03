Ponderano, troppi pericoli in via Mazzini: al via la sperimentazione per la sicurezza stradale

Da tempo i residenti si lamentano di auto a tutta velocità in via Mazzini a Ponderano. A marzo 2023 era stata presentata anche un'interrogazione da parte della minoranza in consiglio comunale a questo proposito a firma di Ponderano Merita. L'amministrazione si era quindi interessata per risolvere il problema, e proprio in questi giorni è iniziata la sperimentazione per il controllo della velocità e la messa in sicurezza in via Mazzini.

"La sperimentazione durerà tre mesi - spiega il sindaco Roberto Locca -, poi si valuterà anche a fronte di rilievi dei cittadini se apportare modifiche per rendere più efficiente la modifica".