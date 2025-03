Oropa si veste di bianco: la neve trasforma il Santuario in un paesaggio incantato FOTO

Oropa si veste di bianco: la neve trasforma il Santuario in un paesaggio incantato

Oropa si presenta oggi, 1 marzo, avvolta dalla magia della neve, che ha ricoperto il paesaggio con un manto bianco e suggestivo. I fiocchi, che sono caduti fitti, hanno trasformato il Santuario e l'area circostante in un quadro incantevole, dove l'atmosfera sembra sospesa nel tempo.

La neve, che in questa stagione era stata assente per un po', è tornata a rendere Oropa ancora più affascinante. La bellezza del Santuario, già maestoso di per sé, è stata accentuata dal contrasto tra l’architettura storica e il candore del paesaggio invernale. Camminare tra le vie del santuario, con il suono ovattato della neve che cade, regala un'esperienza unica, mistica.

Nel piazzale Busancano, i troll che dal loro paese dominano il parcheggio, sono chiusi nelle rispettive casette, al caldo, aspettando le belle giornate per accogliere i bimbi che li visitano con le famiglie.

L’intero paesaggio montano che circonda Oropa, con le cime innevate delle montagne, sembra un’opera d'arte che cambia di continuo. Questo ritorno della neve è un regalo inaspettato, che riempie di meraviglia i visitatori e i locali, ricordando la forza e la bellezza incontaminata della natura.