Biella, i Giardini del Rione Thes pronti a rinascere, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Biella si prepara a restituire ai cittadini i Giardini del Rione Thes tra via Rigola e Strada Campagnè, che presto saranno oggetto di un intervento di riqualificazione. L'area, finora delimitata da pannelli, tornerà accessibile con una nuova veste.

"La zona era inizialmente destinata a un progetto che, per alcune variazioni, non verrà più realizzato – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini –. Per questo, procederemo al riordino dell’area e alla sistemazione dei giochi, così da restituirla alla comunità nel più breve tempo possibile".

I lavori mirano a valorizzare uno spazio importante per il quartiere, garantendo ai residenti un luogo sicuro e accogliente per il tempo libero.