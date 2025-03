É tempo di pensare al corpo: perché scegliere Beauty Med

La bella stagione si avvicina ed è arrivato il momento di prendersi cura del proprio corpo! Per sfoggiare un fisico tonico e sano in estate è importante scegliere e pianificare con il giusto anticipo i trattamenti utili a reidratare la pelle, tonificare i muscoli, rimodellare la silhouette. I protocolli corpo, infatti, necessitano di tempi adeguati e i risultati si ottengono solo grazie a sedute continuative.

Marzo è il mese ideale per iniziare la remise en forme, arrivando all’estate senza l’ansia dell’ultimo minuto!

Eliminare gli inestetismi, tonificare i muscoli, rimodellare la silhouette, ritrovare il benessere: tanti trattamenti per tutte le esigenze!

Oltre ai classici trattamenti estetici come l’epilazione laser, Beauty Med offre una vasta scelta di trattamenti medico estetici personalizzati per ritrovare il benessere e la forma fisica, in maniera veloce, efficace e, soprattutto, sicura. Lo studio, infatti, utilizza gli strumenti e le tecnologie più avanzati per garantire i migliori risultati già dalle prime sedute, senza effetti collaterali e senza interventi chirurgici invasivi.

A coloro che desiderano rimodellare la silhouette, per esempio, BeautyMed, propone, Cryoliposculpt, la tecnologia di ultima generazione per la criolipolisi. Si tratta di un trattamento studiato per ridurre l'adipe localizzato di braccia, addome, fianchi, gambe e glutei, attraverso l'uso del freddo. Parlando di remise en forme vale la pena citare anche Hifeep, un dispositivo che, attraverso una tecnologia a base di elettromagneti, consente di tonificare il volume muscolare e ridurre il grasso in eccesso, valorizzando ed esaltando le forme naturali.

Per risolvere tutti quei fastidiosi inestetismi, quali cellulite e cuscinetti adiposi, invece, è possibile intraprendere un vero e proprio percorso su misura nel quale ogni trattamento e ogni seduta sono calibrati sulla base delle esigenze e delle risposte del corpo. Si chiama BodyMed ed è particolarmente indicato anche per coloro che hanno sperimentato un significativo calo di peso e desiderano tonificare i muscoli e ritrovare la forma del proprio corpo.



Non mancano poi i trattamenti prettamente curativi come la pressoterapia, in grado di migliorare la circolazione sia linfatica, sia sanguigna, con effetto positivo sulla riduzione della ritenzione idrica e dei gonfiori a gambe e piedi. Novità assoluta è la Talassoterapia, un insieme di trattamenti basati sull’azione benefica del mare e dei suoi potenti principi attivi. Sfruttando le sostanze, estratti dall’acqua dell’oceano, dalle alghe, dal sale e dai fanghi, la talassoterapia può essere utile nel trattamento di numerose patologie della cute, dell’apparato respiratorio e dei disturbi muscolari o articolari. Permette, inoltre, di rimodellare e tonificare il fisico, migliorare il metabolismo, levigare la pelle e donare relax immediato a mente e corpo.

Per rendere l’esperienza di ogni cliente più semplice ed accessibile, da BeautyMed, tutti i trattamenti possono essere pagati in piccole comode rate!

Se vuoi scoprire il trattamento più adatto alle tue esigenze, lo staff dello studio ha organizzato i Body Weekend due weekend dedicati proprio alla bellezza e al benessere del corpo. Nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 marzo e di giovedì 20 e venerdì 21 marzo, la skin Therapist sarà a tua disposizione per una consulenza totalmente gratuita e per rispondere a tutte le tue necessità. Per partecipare ti basta contattare il numero 0153700498 o inviare un messaggio su whatsapp al numero 3459462784.

I posti disponibili sono limitati. Per i primi 30 programmi definiti un ulteriore vantaggio: il mantenimento ve lo regala Beauty Med!

Se vuoi saperne di più, visita il sito https://www.bemed.it/ e segui le pagine social https://www.instagram.com/beautymed_biella/ https://www.facebook.com/beautymed.biella/