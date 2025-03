Giorni di festa a Roppolo per il Carnevale 2025 tra sfilate, serate danzanti e cene in compagnia

Giorni di festa a Roppolo per il Carnevale 2025, in programma da oggi fino al prossimo 8 marzo. Cene, feste per le famiglie, serate danzante e molti altri eventi faranno parte del ricco programma della manifestazione.

Si comincia stasera, alle 20, con la cerimonia di investitura della Bèla Ropuleisa al Castello. Seguirà un brindisi assieme alla fiaccolata con rinfresco finale. Domani, alle 10, Santa Messa in suffragio dei soci defunti mentre alle 13.30 è prevista la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera con la banda musicale di Roppolo. La giornata si concluderà con la festa e il ballo dei bambini, assieme alla gran cena di apertura (ore 19.30).

I giorni seguenti saranno scanditi dalle distribuzioni delle fagiolate nelle varie frazioni e dalle diverse cene di serata, con protagonista un piatto particolare. La fine dei festeggiamenti sarà sabato prossimo, 8 marzo, con la cena finale e la proclamazione del nuovo Generale 2026.