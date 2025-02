Pallavolo, ostacolo Trecate per Bonprix TeamVolley

La grande vittoria su Alessandria, poi due settimane di pausa poco opportune. Il cammino del Bonprix TeamVolley riparte da Trecate. Le giovani novaresi dell’Igor Volley saranno anche ultime nel girone nazionale di Serie B2, ma essendo un gruppo Under18 (serbatoio della A1: tutte le giocatrici sono nate tra il 2007 e il 2009) si sta compattando in questa fase della stagione e gli ultimi risultati lo dimostrano. Primo servizio al PalaAgil, sabato alle 17.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Questa partita è un po’ un “campo minato”. Le trasferte ci hanno spesso creato dei grattacapi e questa arriva dopo una sosta, cosa che storicamente scombina sempre gli equilibri, mentre a noi andavano bene quelli che avevamo trovato nella vittoria contro Alessandria. Trecate è una formazione Under18, che ha modo di giocare più partite insieme e quindi di salire più velocemente di tono con l’avvicinarsi delle fasi calde dei campionati di categoria. Prima indicazione quindi: non guardare la classifica. Prepareremo con attenzione la partita, contro un’avversaria che ha fatto 4 punti nelle ultime 3 gare, portando via anche un set alla capolista Vigevano. Hanno fisico, esuberanza offensiva e trance agonistica, con l’ala Dodi principale bocca da fuoco. La verde età comporta anche limiti di continuità, specie nei fondamentali di seconda linea. Dovremo essere brave a capitalizzare: ripulendo le azioni sporche e creando da noi quel ritmo che dovrebbe spezzettarsi per i tanti errori gratuiti in attacco e in battuta».

Aggiunge il palleggio Marta Caimi: «La partita contro Igor Trecate sarà molto importante. Dovremo affrontarla con lo stesso identico atteggiamento e la medesima determinazione dell’ultima prestazione, contro una squadra di alta classifica come Alessandria. Non credo che sarà una serata facile per noi: dovremo essere brave ad esprimere il nostro miglior gioco, contro un’avversaria giovane che saprà come e dove metterci in difficoltà. La pausa dello scorso weekend ci ha permesso di ricaricare al massimo le energie, che saranno necessarie per raggiungere l’obiettivo».