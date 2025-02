Tante cose da fare a Biella nel we del 28 febbraio, 1 e 2 marzo

Venerdì 28 febbraio

- Candelo, ore 21 Sala Affreschi – presentazione del libro "L'AZIENDA E IL CHIOSTRO" del Prof. Ruben De Lorenzo evento Culturalmente

- Cossato, Meet the Writer, incontro con Enrico Galiano e Cascina Oremo alle 10 al teatro comunale di Cossato

- Ronco, salone della Scuola Elementare, "Il ciclismo di Carlin Bergoglio, da Fausto Coppi alla Olivetti", incontro con Paolo Ghiggio alle 21

- Biella, convegno Cerino Zegna a Palazzo Gromo Losa

- Sandigliano, carnevale, carneval party alla pro loco

- Trivero, ex asilo Cerino Zegna, "Spezzare la catene", ore 18,30

- Vigliano, carnevale, presso l'associazione Carrettieri serata con Malasc e Malascia

- Ponderano, incontro sul tema l'elaborazione del lutto, ore 21

- Borriana, Presentazione del libro “Storie di Pietra” , un viaggio affascinante tra gli alpeggi di Graglia e Muzzano, gli autori Marco Astrua e Alessandro Flecchia ci guideranno attraverso i racconti del loro libro, alle 21 in sala consigliare

- Andorno, presentazione libro “Dei Traumi”, alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale “Mario Vietti” di Andorno Micca.

L’evento sarà con l’autore Mohammed Bouraya.

Sabato 1 marzo

- Vigliano, carnevale, cena di carnevale presso l'associazione Carrettieri

- Bielmonte, VSG Cup 2025 slalom gigante in notturna sulle nevi dell'Oasi Zegna (ore 17.30).

- Valdilana, al Giletti, “L’Abbaglio”, il nuovo film di Roberto Andò che vanta un cast di primo piano: Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

- Sala, via Ottavio Ravetti, festa di Carnevale per grandi e piccini dalle 14,30 e dalle 16 distribuzione fagiolata

- Biella, Centro incontro del Vernato, alle 19,30 Cena di Presentazione Maschere

- Bielmonte, dalle 10 Carnevale al Winter Bielmonte Kids

- Candelo, alla scoperta di Baragge, Bessa e Burcina attraverso le immagini fotografiche di Fotoart Cossato e presentazione del libro “Due fratelli originali” dello scrittore biellese Fabrizio Gariazzo ambientato nella Bessa, presso sala affreschi alle 21

- Graglia, Tamburello di Arlecchino

- Vigliano, Villa Era dalle 15:30 alle 18:00 Villa Era e Alchèmica Festival presentano "L'Erbario di Villa Era: un tesoro di sapienza Ayurvedica"

- Bielmonte, Piazzale 2, alle 10,30 Battesimo delle ciaspole

Domenica 2 marzo

- Sandigliano, carnevale, ore 12 benedizione fagiolata e distribuzione alla pro loco

- Strona, fagiolata Alpini, distribuzione dalle 10,30

- Ponderano, al polivalente dalle 15 carnevale dei bambini con animazione.

- Valdilana, al Giletti, “L’Abbaglio”, il nuovo film di Roberto Andò che vanta un cast di primo piano: Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

- Muzzano, 9,30 santa Messa, in piazza Alpini d'Italia distribuzione della fagiolata dalle 11,30

- Bielmonte, Piazzale 2, alle 10,30 Battesimo delle ciaspole

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 11 Visite guidate al Santuario

- Candelo, Mercato della Terra e Proiezione del Docufilm al Cinema Verdi e degustazione finale

- Cavaglià, VSG Cup 2025, al Golf Club Cavaglià, si svolgerà la gara di golf con formula Stableford su tre categorie, aperta anche ai neofiti con una gara di putting green.

- Benna, distribuzione fagiolata dalle 11,30 e carnevale dei bambini dalle 15,30 con lo spettacolo Fra Mille Bolle

- Biella Chiavazza, carnevale, distribuzione fagiolata dalle 14, pomeriggio giochi per i bimbi in piazza

- Pollone, carnevale, ore 11:30 distribuzione fagiolata, alle 14:30 festa di carnevale, tanti giochi per i bimbi

- Valle Cervo Outdoor Day

- Soprana, grande festa carnevale per i bambini in piazza Cherokee in frazione Baltigati dalle 14,30

- Vigliano, carnevale, fagiolata dalle 12,15 presso la sede della pro loco, dalle 14,30 in piazza Martiri carnevale dei bambini

- Biella, centro di via Ivrea, Gran Ballo delle Maschere

- Cossato, fagiolata presso la parrocchia di Ronco

- Mongrando, a Ceresane, a partire dalle 12 di domenica 2 marzo, avrà luogo la distribuzione della fagiolata

LE MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella, via Italia, 38 (interno cortile), Mostra "Ritratti urbani" Mostra di opere di Beatrice Scaramal e fotografie di Damiano Andreotti, Orari mostra: giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 19.30 - sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19.30

- Biella, via Italia, 38 (interno cortile), Mostra "Promosse da marinaia" , Mostra di opere di Galassika Edizione limitata per San Valentino giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 19.30 - sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19.30.