Turismo slow e mobilità sostenibile in Valle Elvo con "I Borghi dell'Elvo tra fede, storia e natura" FOTO

Potenziare le infrastrutture e le attività outdoor, con particolare attenzione agli itinerari escursionistici della rete del patrimonio. E' questo l'obiettivo di "I Borghi dell'Elvo tra fede, storia e natura" il progetto dell'Unione Montana della Valle Elvo che rientra nella misura 7.5.2, che mira alla promozione e valorizzazione dei punti di interesse significativi nei 15 comuni dell'Unione, Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.

L'iniziativa è stata sviluppata in risposta a un bando del GAL Montagne Biellesi, e si inserisce perfettamente nel contesto della Valle dell'Elvo, un territorio noto per la sua natura incontaminata, caratterizzato da ampie aree soleggiate, boschi, colline e alpeggi. La misura è pensata per supportare il turismo slow, in armonia con il panorama naturale della valle.

Il valore del progetto ammonta a 150.000 euro, con un cofinanziamento del 10% da parte dell'Unione Montana, e prevede l'implementazione e l'adeguamento della segnaletica, l'installazione di colonnine di ricarica in tutti e 15 i comuni dell'Unione e l'acquisto di 7 biciclette a pedalata assistita.

“Le colonnine – spiega la presidente dell'Unione Montana Valle Elvo Monica Mosca – sono state installate nelle ultime settimane. Oltre alla ricarica delle biciclette, sono anche dotate di attrezzi per la manutenzione, in modo da garantire la possibilità di riparazioni in caso di guasti. Le biciclette, e-bike del valore di 4.000 euro ciascuna, sono dotate di 12 velocità, un'autonomia minima di 80 km, un sistema di sospensione bi-ammortizzato e un motore con una potenza di 95 newton/metro, per un peso complessivo di circa 21 kg. Si tratta di un intervento che amplia un progetto precedente con l'allora presidente Roberto Favario, che riguardava solo il percorso del Tracciolino. Questo nuovo coinvolge l'intero territorio dell'Unione Montana”.

Le biciclette saranno disponibili entro la primavera/ estate, per il noleggio, sulle bacheche ci sarà un QRCode con tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo e i percorsi. La ditta incaricata si occuperà anche della manutenzione e dell'organizzazione di itinerari escursionistici.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato – conclude la presidente dell'Unione Montana Monica Mosca - . Il progetto era stato bloccato per vari motivi, ma siamo riusciti a superare gli ostacoli e a portarlo avanti. Ci fa piacere che le nostre indicazioni siano state seguite e che, nonostante il tempo ristretto, stia prendendo forma. La nostra è una valle molto aperta e soleggiata, ricca di boschi, colline, pascoli e alpeggi, e questa misura va proprio ad inserirsi in quello che è il panorama naturale della nostra valle, e quindi il potenziamento di quello che può essere il turismo slow".