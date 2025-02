La Biblioteca di Camburzano si rinnova: nuovo logo, social e locandine per promuovere la cultura.

La Biblioteca di Camburzano ha avviato una serie di iniziative per rinnovare la sua immagine e avvicinarsi sempre di più alla realtà locale e non solo.

Il primo passo di questo percorso è stato il nuovo logo, creato per evidenziare l'evoluzione della biblioteca e il suo impegno a essere un centro dinamico di cultura.

Il logo rappresenta simbolicamente una nuova identità visiva che risponde alle esigenze attuali, senza perdere di vista la sua essenza di punto di riferimento culturale del paese.

La biblioteca ha ampliato la sua presenza online con la creazione di una nuova pagina lnstagram ed il rinnovamento dell'esistente profilo Facebook. Questi canali saranno utilizzati per entrare in contatto con la cittadinanza e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, attraverso la condivisione di aggiornamenti, eventi e contenuti culturali.

La biblioteca è ora più vicina che mai, con un cuore pronto a raccogliere idee, suggerimenti e partecipazione.

Infine, per promuovere la lettura e rafforzare il legame con la comunità, sono state realizzate quattro locandine promozionali che saranno affisse in vari punti del paese e pubblicate sui giornali locali. Le locandine sono state realizzate interamente a Camburzano, con la partecipazione diretta di alcuni abitanti ritratti mentre sono intenti nella lettura per sottolineare il valore della biblioteca come luogo di crescita culturale.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il fotografo Sandro Filippi e il grafico Paolo Castello, entrambi Camburzanesi.

La biblioteca di Camburzano si conferma, dunque, non solo come luogo di accesso alla lettura, ma come punto di riferimento culturale in continua evoluzione. Con queste iniziative, si vuole invogliare tutti i cittadini alla frequentazione della biblioteca, a scoprire nuovi mondi attraverso la lettura e a partecipare alle numerose attività culturali che arricchiscono la vita della comunità.