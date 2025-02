Gaglianico, auto finisce contro il parapedone in piena notte FOTO

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa nel comune di Gaglianico.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe centrato in pieno un parapedone, posto a lato della strada, riportando seri danni.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito, assieme ai sanitari del 118 per l'assistenza agli occupanti del mezzo e il personale preposto alla pulizia e alla messa in sicurezza della carreggiata.