Biella, in arrivo nuove telecamere. L'annuncio di Moscarola: “Daranno più sicurezza ai cittadini”

“Ormai siamo agli sgoccioli e a breve anche Chiavazza, la Valle Oropa, gli accessi verso Pavignano, il Barazzetto e il Vandorno saranno vigilati dagli occhi elettronici che garantiranno una maggiore sicurezza agli abitanti”. A scriverlo, poco fa, sui propri canali social, l'assessore del comune di Biella Giacomo Moscarola, a proposito dell'arrivo delle nuove telecamere nei rioni del capoluogo.

E aggiunge: “Ho appena finito di leggere la relazione sull’installazione delle nuove telecamere che andranno a coprire le frazioni con la rete di videosorveglianza, che ha contribuito in modo importante all’individuazione di tanti delinquenti. Grazie al sindaco Marzio Olivero per l’attenzione dimostrata sul tema della sicurezza! Con la posa di queste nuove telecamere si conclude il processo iniziato con l’amministrazione Corradino che ha garantito oltre 100 telecamere in città e il presidio di tutti i varchi di accesso”.