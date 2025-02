Pietro Micca, Serie C e Torneo Gold per la ritmica

Settimane impegnative quelle appena trascorse per l’APD Pietro Micca che con la sezione di ritmica ha partecipato il 15 febbraio alla prima prova di Serie C, competizione di alto livello che vede impegnate nella stessa Zona Tecnica le squadre di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Il team composto da Margherita Nelva, Angelica Garizio e Letizia Meirone ha esordito con i nuovi esercizi, costruiti sul codice del punteggi che regolerà questo quadriennio olimpico. Chiudono al 33º posto con una buona prestazione dove hanno mostrato maturità e il potenziale per dimostrare il loro valore nelle prossime tappe.

Domenica 23, invece, a Candelo si è tenuta la prima prova del Torneo Regionale Gold dove Pietro Micca ha schierato due ginnaste. Ginevra Saviolo, classe 2013, ha partecipato alla gara presentando gli esercizi a corpo libero e cerchio; Margherita Nelva, ginnasta nata nel 2008, si è esibita a cerchio e clavette. Per entrambe un tassello importante in chiave gestione di gara e una bella condotta tra ginnaste di alto livello. Purtroppo qualche errore ha penalizzato la classifica finale ma rimane un grande margine di crescita su cui lavorare in vista delle prossime uscite.