Pallanuoto, l'Under 16 di Dynamic In Sport è terza in Piemonte

Under 16 Dynamic In Sport ancora tra le protagoniste del campionato regionale di categoria. Nell’ultima sfida della prima fase, giocata domenica 23 febbraio alla piscina monumentale di Torino, Biella ha battuto 14-9 Torino 81 blu.

Dopo la cavalcata della scorsa stagione, culminata con il quarto posto alle finali Nazionali B, il team allenato da Luca Casanova ha concluso al terzo posto la prima fase, eguagliando il risultato del 2024, alle spalle dell’imbattuta Torino 81 gialli e di Aquatica Torino.

Nella seconda fase Dynamic In Sport sfiderà le prime due della classe e Torino 81 blu. In palio due posti per la fase Nazionale A e due per la fase Nazionale B.

Tabellino

Dynamic In Sport-Torino 81 blu 14-9 (6-0, 9-4, 14-8). Biella. Maffioletti, Borsotti 4, Canuto 2, Fabbro 2, Ragona, Todaro Giacomo 2, Di Santo, Radice, Brunago Nicolò 1, Brunago Mattia 2, Boggia 1, Biasini. Allenatore: Luca Casanova.

La classifica della prima fase

Torino 81 gialli 21, Aquatica Torino 18, Dynamic In Sport 15, Torino 81 blu 12, Hydro Sport 9, Dinamica 6, Sisport 3, Aquatica Torino Bianchi 0.