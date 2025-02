New Generation in evidenza all'Insubria Cup, tre medaglie a favore

Lo scorso weekend si è disputata a Busto Arsizio la prestigiosa Insubria Cup, gara di combattimento riservata solo a cinture blu, rosse e nere, che come ogni anno richiama società e atleti di alto livello provenienti da tutta Italia e dall’estero. La ASD New Generation ha partecipato alla competizione con 7 atleti, molti dei quali ai loro primi esordi nelle rispettive categorie, guadagnando un medagliere complessivo di 3 medaglie di Bronzo per Elena Bozzo, con un incontro vinto, (Junior, cinture rosse), Gabriele Motto (Senior, cinture nere) e Gabriel Spano (Junior, cinture blu), alla sua prima esperienza in questa categoria.

Hanno partecipato alla gara pur senza guadagnare il podio: tra i più piccoli, Dina Potino Ferraris e Edoardo Morino (KIDS, cinture blu), entrambi alla loro prima competizione con calcio al volto, tra i Senior, Samuele Giardina e Liam Bertoloni (entrambi nella categoria cinture nere). “Questa è una competizione difficilissima per il livello degli atleti in gara, un’ottima occasione per fare grandissima esperienza, non solo per i nostri agonisti più esperti, ma anche per i più giovani: tutte le nostre cinture blu hanno incontrato atleti di categorie superiori (cinture rosse, mezze nere), dimostrando tenacia e un buon livello tecnico, di qui siamo orgogliosi” il commento dei tecnici Stefano e Giorgio Moi.