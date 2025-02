Doppia soddisfazione sportiva per Dragon's Karate

Proprio così, doppia soddisfazione per il consiglio della palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese. Radioso il suo presidente Massimo Beccato, 30 anni di attività svolta sempre con grande passione, dove tutti vengono seguiti con lo stesso impegno da parte del tecnico Palma Arpone, agonisti e non, giovani e non! 390 gare svolte, 889 medaglie conquistate, 187 ori; in campo nazionale ed internazionale 57 podi ottenuti! Una piccola società che viaggia con grandi numeri.

Ma ad aggiungersi a tutto questo, arriva la comunicazione del CONI che assegna al tecnico Arpone, motore della Dragon's Karate, il riconoscimento della Palma di bronzo al merito tecnico!