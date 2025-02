Biella Rugby, arriva il derby: sfida con Torino

Derby piemontese, girone di ritorno: Biella Rugby affronterà la trasferta al capoluogo regionale per incontrare, all’Albonico, Cus Torino. Storicamente le due contendenti ci hanno abituati a partite ruvide e giocate lasciando sul prato ogni briciolo di energia e di orgoglio. Il verdetto del turno di andata non ha accontentato nessuno: 34-34 e tanto amaro in bocca per i gialloverdi che dopo aver giocato un brillante primo tempo, hanno subito, inermi, la rimonta degli universitari nella ripresa. Era il quarto turno, ed il primo pareggio della stagione per gli uomini di Benettin che fino a quel momento avevano conosciuto una sola sconfitta contro Parabiago, squadra dominante dell’intero girone.

Sulla carta, alla vigilia del secondo scontro diretto tra piemontesi, la situazione vede Biella al terzo posto della classifica con due pareggi, sette vittorie e due sconfitte, Cus Torino al sesto con un pareggio, sei sconfitte e cinque successi, l’ultimo ottenuto una settimana fa a spese di Avezzano.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Domenica ci apprestiamo ad affrontare un nostro grande rivale: Cus Torino, una squadra che conosciamo da sempre. Un’ottima squadra che all’andata ci ha inflitto, sul nostro campo, un pareggio che brucia più di tutte le sconfitte subite quest’anno. Per questo non vediamo l’ora di scendere in campo cercando di fare meglio. In quell’occasione abbiamo smesso di giocare nel secondo tempo e parallelamente abbiamo concesso loro di impostare il proprio gioco. Cosa da non fare assolutamente domenica. Cus Torino sa muovere bene la palla e attacca con decisione. Proprio per cercare di arginare le loro qualità dovremo cercare di tenere la concentrazione per ottanta minuti. Dico sempre che è più divertente giocare che guardare gli avversari giocare. Premesso questo, e al netto della rivalità territoriale tra Biella e Torino, la partita in sé vale quanto valgono tutte le altre e l’unico modo per cercare di vincere le partite rimane spendersi al cento per cento. Ricordiamoci che veniamo da una brillante vittoria con Capitolina che ci ha dato fiducia e ci ha permesso di lavorare con serenità in queste ultime due settimane. Domenica ci siamo riposati, ma abbiamo ripreso a preparare il prossimo incontro con grande serietà e determinazione. Ci faremo trovare pronti”.

Kick off alle ore 14.30.

Serie A girone 1. XIII giornata – 01.03.2502. UR Capitolina –Rugby Milano; Verona - Parabiago. 02.03.25. Petrarca Padova – Cavalieri Union Prato Sesto; Rugby Paese – Avezzano; Cus Torino - Biella Rugby.

Classifica. Parabiago punti 53; Rugby Paese 44; Biella Rugby 43; Verona 38; Petrarca Padova 35; Cus Torino 31; UR Capitolina 23; Avezzano 19; Cavalieri Prato Sesto 17; Rugby Milano 13.