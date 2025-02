Pallavolo, vittoria per Botalla TeamVolley con Valsesia

Asd Valsesia Team Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3 (17-25/11-25/15-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 5, Cavaliere 10, Scoleri, Sola 25, Cena 8, Gariazzo, Damo 3, Floris, Fontana, Paniccia 2, Piletta 4, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Concludiamo il girone prime a punteggio pieno, con 48 set vinti e 0 persi. Sono contento del lavoro svolto dal gruppo, finora non possiamo dire nulla: quando la squadra si impone in questo modo per tutta la prima fase, come allenatore puoi solo essere felice. Mi riferisco anche alla crescita individuale delle ragazze: ognuna di loro ha sviluppato qualità che ad inizio stagione non possedeva. Non abbassiamo la guardia, in fin dei conti non si è fatto ancora nulla. L’obiettivo stagionale è la promozione, il recupero della categoria regionale. Siamo ancora lontane: step by step proveremo ad avvicinarci, mantenendo questo trend».

Aggiunge il libero Rebecca Guzzo: «Una buona prestazione per concludere anche il girone di ritorno. Abbiamo lavorato bene su vari dettagli, nonostante qualche errore qua e là. Siamo riuscite a rimanere concentrate, mettendo in campo quello che proviamo in allenamento di settimana in settimana. Torniamo a Lessona per continuare a sviluppare il nostro gioco, per essere pronte al prossimo scontro che ci attende».