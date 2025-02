Come cercare la migliore assicurazione auto: le 3 regole da seguire

Individuare la migliore assicurazione auto è semplice, a condizione di seguire alcune regole ben precise che permettono al contraente di poter scegliere, con precisione, una polizza davvero vantaggiosa. In linea generale, la scelta di una nuova polizza passa sempre per il confronto online dei preventivi che aiuta l’utente a selezionare l’offerta giusta. Cerca le assicurazioni migliori tramite il comparatore di Segugio Assicurazioni. Grazie a questo strumento è possibile scegliere la compagnia giusta e attivare la migliore polizza possibile per le proprie esigenze.

3 regole fondamentali per scegliere l’assicurazione auto

Per poter trovare la migliore assicurazione auto è fondamentale seguire alcune regole ben precise, che possono aiutare anche gli utenti meno pratici a selezionare la proposta giusta e, quindi, ad attivare la polizza più vantaggiosa. La prima regola è strettamente legata a quanto detto nell’introduzione: non bisogna accontentarsi della prima offerta.

In genere, la compagnia con cui si ha una polizza attiva proporrà un rinnovo con condizioni aggiornate. Prima di accettare tale proposta (ricordiamo che per la RC Auto non c’è il tacito rinnovo) è necessario valutare tutte le opzioni disponibili, ad esempio affidandosi al confronto dei preventivi (basta avere la targa del proprio veicolo per avviare il confronto). In questo modo è possibile scoprire se c’è qualche compagnia più conveniente su cui puntare.

C’è poi una seconda regola da non trascurare: il prezzo non è tutto. L’importo del premio assicurativo non è il solo fattore da considerare per valutare la qualità di una polizza. Bisogna considerare altri parametri di grande rilevanza come il massimale previsto dal contratto o anche la formula di guida.

Ad esempio, con un massimale troppo basso, il risarcimento erogato dalla compagnia potrebbe non essere sufficiente a colmare un eventuale danno a cose o persone. Con la formula Guida Esperta, invece, il veicolo assicurato non potrà essere guidato da neopatentati. Si tratta di piccole (ma fondamentali) clausole contrattuali da valutare con attenzione prima di attivare una polizza.

La terza regola da tenere in considerazione per scegliere la migliore assicurazione auto riguarda le coperture incluse: è utile, infatti, valutare anche le garanzie accessorie e non limitarsi alla sola Responsabilità Civile, copertura obbligatoria per poter circolare. Le garanzie accessorie, attivabili in modo facoltativo a fronte di un esborso aggiuntivo possono fare la differenza e rendere una polizza nettamente migliore a fronte di una spesa ridotta.

Tra le garanzie accessorie più utili troviamo la Soccorso Stradale, che permette di poter contare su di un servizio di soccorso in caso di malfunzionamento del proprio veicolo, oltre alla Furto e Incendio, alla Kasko, disponibile anche in una versione ridotta ma non per questo meno utile chiamata mini Kasko, e molte altre come la Tutela Legale e la Infortuni al conducente.

Seguendo poche e semplici regole è, quindi, possibile selezionare con precisione una polizza auto, andando a individuarne una davvero conveniente e in grado di garantire il rapporto più conveniente tra coperture incluse e costi.