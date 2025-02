Oropa, apertura speciale per la pista di pattinaggio rivolta agli alunni

Per due giorni la pista di pattinaggio di Oropa sarà aperta al pubblico. Ne dà notizia l'ASD & C. Conca d'Oropa che punta ad offrire a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Biellese la possibilità di svolgere un'attività ludico sportiva all'aria aperta e in assoluta sicurezza.

Le due giornate in programma sono lunedì 3 e martedì 4 marzo con entrata gratuita in pista. La stessa è aperta dalle 10.30 alle 17, con orario continuato, tutti i weekend e le festività. Sarà sufficiente avere dai 3 ai 14 anni e presentare questo volantino (anche sul cellulare) per ottenere l'accesso gratuito.

Si consiglia di telefonare prima di salire per conoscere la situazione meteo e le condizioni del ghiaccio al 333.1141448.