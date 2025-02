Il maltempo rovina la festa, a Biella rinviata la Folle Notte e il Carnevale dei bambini

A causa delle avverse previsioni meteorologiche, il comune di Biella e gli organizzatori della manifestazione, l’Associazione Reloaders, con grande rammarico, si vedono costretti a posticipare la Folle Notte inizialmente programmata per questo fine settimana.

L'obiettivo degli organizzatori è molto chiaro: assicurare a tutti un’esperienza piacevole e sicura. Una decisione responsabile, presa nell’interesse della comunità e del successo dell’evento, che testimonia in primis la costante attenzione dell’Amministrazione comunale verso la qualità delle iniziative sul territorio. La tanto attesa Folle Notte si terrà quindi sabato 8 marzo – sarà mantenuto invariato il programma, gli orari e le modalità previste: a partire dalla festa di Carnevale dedicata ai bambini fino al programma serale.

L'assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi assicura: "Tutti i momenti previsti saranno solamente rinviati per le previsioni meteo, garantendo così la piena riuscita di un evento che sta già suscitando grande entusiasmo in Città. L’appuntamento con la Folle Notte è dunque solo rimandato: vi aspettiamo numerosi sabato 8 marzo per una serata indimenticabile!" Per aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Biella, dell’Associazione Reloaders oltre che Pro Loco e Associazione Noi del Piazzo che curano la parte pomeridiana.