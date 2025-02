Carnevale in casa di riposo a Valle Mosso FOTO

Nel mese di febbraio sono state due le iniziative più significative organizzate per gli ospiti della Residenza “Emilio Reda” di Valle Mosso.

“Per festeggiare la Giornata degli Abbracci - afferma il personale della struttura - abbiamo proposto un’altra occasione di incontro tra nonni e bambini, in collaborazione con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Crocemosso-Valle Mosso. È stato un momento emotivamente toccante che ha visto uno scambio reciproco di gesti di tenerezza ed affetto, al termine della lettura di un albo illustrato da parte di una nostra ospite. La spontaneità con cui i bambini si sono avvicinati agli anziani per un abbraccio o per ricevere una carezza ha reso speciale ed unica questa mattinata, che si è conclusa con la merenda, i canti e la recita di alcune poesie. Inoltre, nei giorni scorsi, è stata proposta la Festa di Carnevale: i musicisti Enrico e Massimo, con la fisarmonica e la chitarra, hanno rallegrato il pomeriggio con canzoni della tradizione popolare, coinvolgendo gli ospiti che si sono dilettati con il canto e la danza. All’iniziativa hanno partecipato anche Fiorita & Fiorito, le due maschere tradizionali di Valle Mosso che ci hanno omaggiato di caramelle e dolcetti, con il gruppo de “Il Borgo dei Fiori” e alcune volontarie.