"Schegge di Vita" a Biella: lo spettacolo teatrale contro la violenza di genere.

Biella si prepara a celebrare la Giornata della Donna con un evento speciale e di forte impatto emotivo. Venerdì 7 marzo, alle ore 21:00, presso l'Opificiodellarte, andrà in scena lo spettacolo “Schegge di Vita”, ispirato al libro di Rossella Menegato "Schegge. Per favore non chiamateli uomini".

La rappresentazione, curata da Franca Bonato e Claudia Squintone, vedrà la partecipazione di cinque attori-danzatori di Opificiodellarte, impegnati a portare in scena otto storie vere, frammenti di vita tratti dagli archivi giudiziari italiani. Attraverso un linguaggio teatrale e coreografico, lo spettacolo mira a sensibilizzare il pubblico sul fenomeno della violenza contro le donne, stimolando riflessioni sui concetti di violenza, rispetto e responsabilità.

L'evento è rivolto a tutte le donne - madri, sorelle, figlie e amiche - e agli uomini, affinché insieme si possa costruire una società più consapevole e solidale. Il ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio Per Ricominciare, struttura che offre protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.