Rubano gasolio dai mezzi della ditta per cui lavorano, scoperti dai Carabinieri

I militari della Stazione Carabinieri di Mottalciata hanno risolto un caso di furto continuato di carburante ai danni di un’azienda. Nei giorni scorsi un imprenditore della zona si era presentato in caserma per segnalare che, dopo alcune verifiche, aveva riscontrato che uno degli autocarri della propria ditta presentava un consumo di carburante anomalo ed eccessivo, non giustificato da alcun guasto meccanico.

Dopo aver eseguito una ricostruzione contabile degli ammanchi, pari a circa 5.000 euro per l’anno scorso, sorgeva il sospetto che qualcuno potesse aver sottratto il gasolio dal serbatoio del mezzo. Sono così immediatamente partite le indagini, orientata da subito sui dipendenti, vista l’assenza di segni di effrazione sul mezzo o nel parcheggio della ditta.

Restava da chiarire quando e dove, materialmente, venisse asportato il carburante, e dove fosse finito. Dopo una serie di servizi di osservazione discreta e pedinamento i Carabinieri sono riusciti a sorprendere uno dei dipendenti della ditta che, nel giardino della propria abitazione, stavano travasando il carburante dal mezzo in alcune taniche insieme ad un amico.

I due, fermati ed identificati, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella con l’accusa di furto aggravato continuato in concorso.