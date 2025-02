Caduto in casa, soccorso a Tavigliano un uomo di 90 anni (foto di repertorio)

Intervento di soccorso a Tavigliano nella mattinata di oggi, 27 febbraio. L'allarme è scattato poco prima delle 9: stando alle informazioni raccolte, un uomo di circa 90 anni è caduto in casa e non sarebbe più riuscito a rialzarsi dal pavimento.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella che hanno provveduto ad aprire la porta e assistere il residente, rimasto cosciente e poi affidato alle cure del 118. In seguito, è stato trasportato in ospedale per i controlli di rito.