Biella, via Italia in pieno fermento: commercio fiorente nelle foto d’archivio - Copyright Fondazione Sella 2025.

Uno sguardo al passato ci riporta nella Biella di inizio Novecento, precisamente all'incrocio tra via Italia e via Dante, dove sorgeva la storica Cappelleria Tempia. In questa immagine, scattata intorno al 1908 dallo Studio Rossetti, si respira l’eleganza dell'epoca e il fervore di una via in pieno fermento commerciale.

Le vetrine, riccamente allestite con cappelli di ogni foggia e per ogni occasione, riflettono il gusto e lo stile di un tempo in cui il copricapo era simbolo di eleganza. La scritta "Francesco Tempia" campeggia sull’insegna, testimone della dedizione e dell'artigianalità che fecero della cappelleria un punto di riferimento per i biellesi.

Questa immagine è una finestra sulla moda dell'epoca e un prezioso documento storico che racconta la vita di una Biella e di una via Italia ormai scomparsa.