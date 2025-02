Biella, a San Paolo la Santa Messa diventa “internazionale” con il Padre Nostro in inglese e spagnolo

Dalla prossima domenica, 9 marzo, a San Paolo di Biella, la Santa Messa delle 10.30 diventerà “internazionale”. La preghiera del Padre Nostro, infatti, sarà recitata in inglese e spagnolo, le due lingue più parlate dalla comunità cattolica del rione, dopo l'italiano. Non solo: alcuni passi del Vangelo del giorno saranno tradotti e ripetuti in lingua straniera.

A darne notizia il parroco, don Filippo Nelva: “È solo una delle iniziative messe in campo per vivere in comunione e fraternità la funzione eucaristica. Un'opportunità di crescita per rafforzare i legami tra i fedeli. Il quartiere è cambiato negli ultimi anni e molti cristiani, che frequentano la nostra parrocchia, arrivano da paesi fuori l'Italia. Anche in oratorio, alle attività del dopo scuola e del centro estivo, sono ormai presenti moltissimi ragazzi che parlano lingue diverse. Da qui, la necessità che le messe siano più inclusive per tutti”.

L'ulteriore tappa di un percorso ideale di integrazione e accoglienza, già visto all'opera in altre occasioni, come la scelta del nuovo priore (di origine nigeriana) o la recente festa patronale: per l'occasione, erano stati preparati diversi stand per condividere usi, tradizioni, piatti e costumi provenienti da paesi diversi dall'Italia. Ora, per la Pentecoste, i fedeli sono chiamati ad una nuova sfida.

“La scelta non è stata casuale – spiega il sacerdote – Proprio per la 'festa di tutte le lingue' la comunità prende l'impegno di imparare il Padre Nostro in inglese e spagnolo. Inoltre, d'ora in poi, saranno letti alcuni passi del Vangelo in lingua straniera così che siano compresi da tutti. Inoltre, prima della Santa messa, saranno distribuiti i fogli della funzione, redatti proprio per superare le barriere linguistiche”.

Infine, tra le novità, si segnala il cambio degli orari delle messe della domenica: a San Paolo saranno alle 8.30, 10.30 e 18.30; nella cappellina San Pio X la funzione avrà luogo alle 9.30.