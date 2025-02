3° appuntamento col corso di apicoltura al Circolo Su Nuraghe: materiali e prodotti dell’alveare

Prosegue presso il circolo culturale sardo “Su Nuraghe” il corso di apicoltura promosso dall’Associazione Biellese Apicoltori. Nella serata di venerdì 21 febbraio, presentato dal presidente degli Apicoltori, dott. Paolo Detoma, il prof. Giorgio Bello Parcianello, docente di Agraria presso l’Istituto Vaglio Rubens, ha intrattenuto i presenti spiegando quale deve essere l’attività dell’apicoltore nel corso dell’anno per assecondare la biologia delle api.

Venerdì 28 febbraio, alle 21, si replica con la presentazione delle attrezzature di base necessarie ed alcune operazioni importanti quali ad esempio il corretto montaggio di un foglio cereo sul relativo telaio. Gli incontri sono anche l’occasione per distribuire ai presenti le esche per il monitoraggio del calabrone asiatico gentilmente messeci a disposizione da birrifici e rivenditori di bevande. Il corso è gratuito ma, per l’accesso al Circolo, è necessario essere tesserati.