Cossato, ecco il concorso per l’assegnazione di 3 autorizzazioni NCC

La Provincia di Biella ha attribuito al Bacino di Cossato tre licenze per l’autoservizio di noleggio con conducente su strada, quale servizio pubblico non di linea volto ad assolvere una funzione complementare ed integrativa rispetto ai pubblici servizi di linea e preordinato alle esigenze della comunità locale.

Il Comune ha quindi indetto un pubblico concorso per l’assegnazione di 3 autorizzazioni NCC per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura, pubblicato sul sito istituzionale in data 20 febbraio. I dettagli della procedura concorsuale ed i requisiti di partecipazione sono consultabili all’interno del bando, visionabile sul sito istituzionale del Comune ed affisso all’Albo Pretorio sino alla data del 22 marzi.

Entro il predetto termine, sarà possibile inoltrare le candidature, seguendo le istruzioni riportate dal bando e compilando l’apposito schema di domanda per la partecipazione allegato.