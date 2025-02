Vigliano, nuovo volto per l'area bimbi della Biblioteca. Vazzoler: “Incontri con famiglia una volta al mese”

Nuovo volto per l'aria bimbi della Biblioteca di Vigliano Biellese. Il personale, supportato dalle volontarie Maria Adele Magliola e Margherita Avanzi e dalle operatrici del Servizio Civile, si è fatto carico di una necessaria risistemazione dello spazio dedicato a bimbi e ragazzi.

“Questa riorganizzazione – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – consentirà alle famiglie di orientarsi in modo immediato ed efficace per la scelta dei volumi in base alla fascia di età. L'area bimbi rinnovata è già attiva, ed è stata inaugurata martedì 11 febbraio con un primo appuntamento di lettura con il teatrino kamishibai. Il nuovo spazio dedicato alla lettura, al racconto, alla condivisione ospiterà una volta al mese fino a giugno, incontri con bambini e famiglie con l’obiettivo di promuovere la diffusione della lettura sin dalla più giovane età. Durante il primo appuntamento di febbraio abbiamo constatato l’ampia partecipazione di persone che non sono abituali frequentatori della nostra biblioteca, testimoniato anche dall’incremento di nove nuovi iscritti. Questo indicatore è per noi fondamentale quale segno di efficacia per il lavoro svolto”.

Nel corso del 2024, la Biblioteca “Aldo Sola” ha continuato a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la cultura della città, con numeri che riflettono una crescita costante nelle iscrizioni, nelle operazioni di prestito e nell’interesse verso la lettura. Nel periodo dicembre 2024 - febbraio 2025 si sono inoltre registrati 48 nuovi iscritti e 1197 prestiti. Gli utenti attivi attualmente iscritti in biblioteca sono 1388. Questi numeri dimostrano non solo l’interesse costante dei cittadini per la lettura, ma anche la funzione della biblioteca come luogo di aggregazione culturale, dove il contatto con i libri e con gli altri lettori diventa un’esperienza sociale arricchente.