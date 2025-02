Gaglianico, lavori sulla copertura della palazzina degli alloggi comunali

Sono terminati in questi giorni i lavori di sistemazione di una porzione di falda di copertura in coppi, della palazzina in cui sono presenti una parte degli alloggi comunali, situata a Savagnasco in via Galliano. Un intervento che ha portato alla chiusura per qualche giorno della strada. Lo comunica il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali.

“I lavori, per una cifra complessiva di circa 11.500 euro, consistevano nella ripassatura del manto di copertura in coppi con sistemazione e fissaggio degli stessi, al manto superiore, mediante appositi ganci in acciaio ramato e reintegro di quelli ammalorati, comprensivo delle opere di messa in sicurezza consistenti nella realizzazione di barriere perimetrali nella porzione di copertura interessata dalle opere di manutenzione nonché di un castelletto di salita nel lato del cortile interno – spiega - Il comune è proprietario di 33 alloggi situati in quattro edifici, e in questi anni sono stati tutti oggetto di manutenzioni per mantenerli in perfette condizioni, dalla sistemazione degli alloggi da assegnare con tinteggiatura e manutenzione impianti elettrico e idraulico, alla sostituzione delle caldaie più vetuste e alla manutenzione delle canne fumarie, alla tinteggiatura delle parti in comune (corridoi e vani scala), alla realizzazione di rampe per disabili fino alla sostituzione delle persiane e degli infissi danneggiati”.