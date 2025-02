Green Game Piemonte, il Bona di Biella trionfa e accede alla finale nazionale

Si è svolta mercoledì la Finale del “Green Game Piemonte”, un progetto didattico che ha coinvolto gli studenti piemontesi sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. L’evento ha avuto luogo al Palasport “Gianni Asti” di Torino, con la partecipazione di 2.300 ragazzi e ragazze pronti a sfidarsi nei quiz del progetto per conquistare il podio.

Green Game è un’iniziativa promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi – BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA – che ogni anno coinvolge oltre 50.000 studenti italiani, sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità ambientale e dell’importanza della raccolta differenziata. Grazie al costante impegno dei Consorzi, il progetto continua a crescere e a diffondere una maggiore consapevolezza ecologica tra i giovani. La gara è stata intensa, con una classifica in continua evoluzione dopo ogni domanda.

Gli studenti hanno dimostrato entusiasmo, preparazione e determinazione, rendendo la competizione ancora più avvincente. I vincitori della competizione sono gli studenti e le studentesse della 2^J del’I.I.S.S. “Eugenio Bona” di Biella seguiti dalla 2^ A dell’I.I.S. “Primo Levi” di Torino al secondo posto e dalla 1^B dell’Istituto Superiore “G. Parodi” di Acqui Terme al terzo posto.

Inoltre, accederanno alla Finale di Rimini le migliori classi per ogni provincia: per Torino la 2^F ENO dell’I.I.S. “G. Giolitti”; per Asti la 1^AL dell’I.I.S. “N. Pellati” di Nizza Monferrato e la 2^AC dell’I.T.I.S. “A. Artom” di Asti; per Alessandria la 1^C dell’I.I.S. “C. Balbo” di Casale Monferrato, per Biella la 2^S dell’I.I.S. “E. Bona”, per Cuneo la 1^P del Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì e la 1^B LSA dell’I.I.S. “Cigna Baruffi Garelli” sempre di Mondovì; per Novara la 2^E dell’I.I.S. “G. Bonfantini” e la 1^F del Convitto Nazionale “Carlo Alberto”, per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola la 1^A e la 1^C del Liceo “B. Cavalieri” di Verbania e per Vercelli la 2^CBA e la 2^CBB dell’Istituto Tecnico “G. C. Faccio” di Vercelli.