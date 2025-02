Biella, conto alla rovescia per la Folle Notte: ecco come cambia la viabilità al Piazzo

In occasione della Folle Notte è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare in piazza Cisterna, a Biella, dalle 7 del giorno 28 febbraio alle 20 del giorno 2 marzo 2025, con sospensione della circolazione anche in via Avogadro dal Bottalino a piazza Cisterna e in via Mentegazzi dal parcheggio del Bellone a corso del Piazzo dalle 20.30 del 1.03.2025 alle 2. del 2.03.2025 esclusi residenti e aventi diritto.

Gli organizzatori dell’evento dovranno garantire l’accesso ai passi carrai presenti sulla piazza Cisterna fino alle 19 del giorno 1 marzo 2025 e dalle 3 del giorno 2 marzo 2025.