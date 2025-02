Cossato accoglie tre nuovi medici di famiglia: ecco chi sono e come sceglierli FOTO

Dal 1° marzo arriveranno in forza al Distretto dell’ASL BI tre nuovi Medici di Medicina Generale: sono il Dott. Giorgio Levis, il Dott. Akim Soukrat e la Dott.ssa Alessandra Quirino, che hanno scelto Cossato come sede per la loro attività professionale.

Tutti e tre biellesi, hanno all’attivo precedenti esperienze, tra cui come medici presso il servizio di Continuità Assistenziale, nota come “Guardia Medica”.

Giorgio Levis, classe 1990, si è laureato nel 2016 presso l’Università Statale di Milano e ha conseguito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale nel 2023.

Durante il suo percorso professionale ha lavorato presso alcune RSA della provincia di Biella, è stato medico presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e medico di Continuità Assistenziale all’inizio dell’emergenza Covid.

Il Dott. Levis ha così motivato la sua scelta professionale: “Mi sono avvicinato a questa professione grazie all’esempio dei miei genitori, entrambi medici, e in particolare di mia madre, Medico di Medicina Generale nel mio piccolo paese, Mezzana Mortigliengo, la quale mi ha permesso di comprendere l’importanza della medicina del territorio, soprattutto in una realtà come quella biellese”

Akim Soukrat, classe 1994, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale nel 2020 e nel 2024 ha conseguito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale. Nel corso della sua carriera professionale ha svolto esperienza come Medico di Medicina Generale e come Medico di Continuità Assistenziale, posizione che ricopre tutt’ora.

“Credo nella Medicina Generale in quanto uno dei capisaldi del sistema sanitario nazionale. L'approccio a 360 gradi caratteristico della nostra branca permette di ascoltare e visitare il paziente nella sua complessità.” – ha commentato il dottor Soukrat – “Il rilancio della medicina generale deve partire dai giovani e penso che lavorare in gruppo e in sinergia con gli specialisti ospedalieri sia il futuro di questa professione”.

Alessandra Quirino, classe 1994, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Torino nel 2020 e ha conseguito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale nel 2024. Ha maturato esperienza prima come medico USCA durante l’emergenza Covid e successivamente come medico di Continuità Assistenziale, ruolo che ricopre ancora oggi.

“Credo che il Medico di Medicina Generale sia una figura fondamentale per i pazienti, vista la possibilità di presa in carico a 360 gradi” – ha commentato la dottoressa Quirino – “Ho da sempre apprezzato la realtà biellese per l'ottima collaborazione che si ha sul territorio con le varie figure professionali.”

I cittadini appartenenti all’ambito territoriale di competenza possono manifestare la volontà di scelta di questi medici, presso le sedi CUP territoriali o online, a partire dalla data di inizio dell’attività da parte dei professionisti.