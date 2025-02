FNS Cisl, a Biella i congressi territoriali e regionali

In data 4 e 5 marzo, all'Hotel Astoria di Biella, si terranno i congressi territoriali e regionali della FNS Cisl per rinnovare le segreterie e i sindacalisti aziendali della Federazione Nazionale della Sicurezza del Piemonte.

Interverranno, oltre che al vicepresidente del Consiglio Regionale assessore Chiorino, il consigliere regionale Zappalà e il sindaco di Biella Oliviero, anche che le più alte cariche istituzionali delle amministrazioni regionali i cui lavoratori sono rappresentati dalla FNS, il Provveditore Regionale Galati, il Direttore del CGM Pappalardo, il Direttore Reggente del Comando Provinciale VVF di Biella Paola, ed inoltre i Segretari dell’UST e USR della Cisl.

Presenzieranno altresì, per concludere i lavori congressuali il Segretario Generale Vespia e il Segretario Generale Agg.to D’Ambrosio, che parteciperanno ai delegati al congresso i risultati ottenuti in tema di crescita professionale e di associazionismo, in favore dei lavoratori in divisa della Polizia penitenziaria e dei Vigili del Fuoco rappresentati dalla FNS Cisl.