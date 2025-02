Aiutiamo Mosè lo spettinato e Giotto il rughettino a trovare una famiglia che li ami! FOTO e VIDEO

Mosè, lo spettinato, e Giotto, il rughettino, sono due dolcissimi cuccioli di circa 3 mesi oggi ospiti di Bulli e Pupe con La Coda ODV, figli della tenera Giuly. Questi piccoli, dal carattere affettuoso e gioioso, sono pronti per trovare una famiglia che li accolga con tanto amore. La veterinaria ha stimato che, da adulti, raggiungeranno una taglia contenuta, con un peso approssimativo di 12 kg.

Giuly, la loro mamma, ha espresso un desiderio importante: vuole che tutti i suoi cuccioli crescano in un ambiente felice. Con questo obiettivo, siamo alla ricerca di famiglie affidabili e amorevoli per Mosè e Giotto. Entrambi i cuccioli sono stati sverminati, vaccinati e chippati, e sono pronti per un'adozione responsabile, con l'impegno di castrazione in futuro.

Se sei interessato ad adottare uno di questi cuccioli e offrirgli una vita piena di affetto, contatta direttamente Lorenza al 3489380804 o Silvia al 3409087029 tramite messaggio WhatsApp, includendo una tua breve presentazione.

Diamo una mano a Giuly e ai suoi cuccioli: un piccolo gesto per garantire loro un futuro felice!

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/ oppure contattare Silvia al numero 340 9087029 o Patrizia 3475063855