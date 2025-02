Biella, chiude il supermercato A&O di via Trento

Riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo appreso dai lavoratori e dalle lavoratrici che, nel prossimo mese di marzo, chiuderà il supermercato A&O di Biella in via Trento. Di questa situazione abbiamo discusso con l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, nel corso dell’incontro svoltosi al centro per l’impiego, organizzato per i dipendenti di H&M, nel centro commerciale degli Orsi, la scorsa settimana. I dodici lavoratori presenti nel supermercato cittadino dovrebbero essere tutti ricollocati in altri punti vendita del gruppo, presente sia a Biella sia in provincia. Siamo contenti di questa importante rassicurazione, che andremo a verificare direttamente con la proprietà nei prossimi giorni. Ci dovrebbero essere, inoltre, un paio di lavoratori che andranno in pensione. Tutte situazioni che andremo a chiarire nel corso degli incontri con la proprietà”.