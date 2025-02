Fondo Tempia Valdilana a cena per la festa della donna

Iscrizioni per la festa della donna con il Fondo Edo Tempia a Valdilana. L'appuntamento è per giovedì 6 marzo alle 19.30 al ristorante dei Cacciatori a Valle Mosso. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Il sorriso di Lisa” del Fondo Edo Tempia. Per prenotazioni, entro il 3 marzo, contattare: Laura G. (3334904674), Paola G. (3478830102), Paola B. (3403795393), pagina facebook o segreteria sede di Ponzone (015351830).