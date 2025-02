A Donato si riunisce il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Donato è stato convocato in seduta straordinaria per domani, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 18:00 in prima convocazione, presso la Sala Consiliare in Via Umberto. Durante questa riunione, uno dei temi principali all'ordine del giorno riguarderà la discussione e la determinazione delle aliquote per l'anno 2025 relative all'IMU, l'Imposta Municipale Propria.

L'IMU è una tassa locale che riguarda il possesso di immobili e viene applicata da ogni comune in Italia. Ogni ente locale ha la possibilità di fissare le proprie aliquote, che possono variare in base alle caratteristiche dell’immobile e alle politiche fiscali adottate dall’amministrazione. Il consiglio comunale di Donato dovrà stabilire le aliquote per il prossimo anno, un tema che può influire significativamente sulla fiscalità dei cittadini e sulla gestione delle risorse comunali.

Durante la seduta, i membri del consiglio discuteranno delle aliquote da applicare, tenendo conto degli aspetti economici locali, delle necessità di bilancio e delle politiche fiscali in corso.

La partecipazione al Consiglio è aperta ai cittadini, che potranno seguire la discussione e contribuire, nel rispetto delle normative, a una maggiore trasparenza nel processo decisionale.