Podi e buoni risultati al tennistavolo, Splendor Cossato brilla al Grand Prix di Novara FOTO

Nove podi complessivi, due primi, tre secondi e 4 terzi posti per i giovani dello Splendor Autogarbaccio/MB Line al Grand Prix giovanile di tennistavolo, zona nord Piemonte, che si è svolto domenica 23 febbraio a Novara.

Erick Marangone ha evidenziato il suo ottimo momento di forma , vincendo le categorie Under 17 e 19, dove in entrambi le finali ha superato il compagno di squadra Riccardo Motta. Nell'Under 17 ottimo terzo posto per Tommaso Zoppello per un podio per 3/4 tutto gialloverde.

Nell'Under 9 maschile secondo e terzo posto per Fabio Pegoraro e Leonardo Ingribelli, mentre nell'Under 13 femminile buon terzo posto per Adele Negrone mentre nell'Under 15 maschili, ottima prova per Lorenzo Caschili che centra per la seconda volta nella stagione il terzo posto.

Nel complesso buone le prove di tutti i ragazzi, 12 in totale, che si sono cimentati nella prova regionale, che di seguito citiamo: Francesco Bidese, Leonardo Alvarado, Andrea Saitta, Mattia Zoppello, Gabriele Negrone.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix a Aosta il 9 marzo.