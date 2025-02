Piemonte Ginnastica, grandi prove in pedana con podi all'attivo FOTO

Fine settimana intenso per ASD Piemonte Ginnastica. Sabato 22 febbraio a Torino, per il circuito PGS la squadra U18 composta da Giorgia Falcetti, Elisa Tricarichi Perruccio e Giulia Gallo vince la prima prova regionale con un esercizio con cerchi. Domenica 23 scendono in pedana per la FGI le atlete del Livello A, dove ogni anno di nascita ha una sua classifica.

Le Allieve Sara Furno Marchese è 2° nell’all around, oro con la palla e bronzo al corpo libero. Anita Seira argento alla palla, Anna Magliola bronzo con palla e corpo libero, Chloe Bossolo bronzo alla palla e Arianna Schiavone è 5°al cerchio. La Junior 2 Sara Gareri è seconda sia in specialità che in categoria.

“Attività impegnativa: ogni weekend gare diverse in città diverse. – dice Eterno, DS dell’associazione – Le ginnaste hanno bisogno di fare esperienza, e calcare le pedana è anche una bella soddisfazione”. E sono pronte per i prossimi fine settimana.