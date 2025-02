Cultura al centro dei "ritocchi" di bilancio: approvato l'emendamento di 1,8 milioni.

Approvato l'emendamento presentato unitariamente dalle forze di opposizione per ripristinare 1,8 milioni di euro destinati ai bandi per la cultura. Il via libera questa mattina in Sala Viglione, durante la discussione e votazione dei 1.700 emendamenti.

"Un’ottima notizia per un settore vitale per il nostro territorio - è il commento delle quattro rappresentanti degli schieramenti di minoranza Gianna Pentenero (presidente PD), Sarah Disabato (presidente M5S), Alice Ravinale (presidente AVS) e Vittoria Nallo (presidente Stati Uniti d’Europa) - che giunge dopo un periodo di grave difficoltà per le associazioni e per lavoratori e lavoratrici della cultura. Realtà e persone che hanno dovuto far fronte a incertezze e ritardi nell’erogazione, da parte della Regione, dei fondi già riconosciuti con il Bando Cultura 2023 e nell’approvazione della graduatoria del Bando Cultura 2024."

"Prendiamo atto degli impegni presi dall’assessora Chiarelli - dichiarano Pentenero, Disabato, Ravinale e Nallo - monitoreremo come sempre sulle tempistiche di assegnazione dei fondi del Bando auspicando di non dover assistere più a tali ritardi. Auspichiamo che la Giunta comprenda l’esigenza di sostenere con maggiori investimenti e più rispetto il settore della cultura: un settore capace di rendere vivi i territori, di creare socialità, di aumentare la consapevolezza dei cittadini dell’oggi e del domani. La politica regionale deve assicurare gli strumenti, economici e non solo, per portare avanti il già proficuo lavoro che le associazioni stanno facendo per la nostra Regione."

Ieri con il via libera alla Legge di Stabilità era stato definito un contributo straordinario alla Fondazione Torino Musei di 1 milione di euro e all'Egizio di 2,7 milioni. Approvato anche un emendamento a favore del Forte di Fenestrelle da 100mila euro.

Al Salone del Libro destinati 1.3 milioni di euro, mentre 400mila euro di ristori per i negozi ed artigiani di Rivoli e Collegno - operanti su corso Francia - "colpiti" economicamente dai lavori per prolungamento della metropolitana.