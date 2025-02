Rally & Co impegnato su più fronti, ecco le sfide del weekend

Sia rally storici che moderni nel weekend in arrivo per gli equipaggi della scuderia Rally & Co. Nella prima gara valevole per il campionato italiano rally storici , il 15° Rally delle Vallate Aretine, ai nastri di partenza con il numero 18 Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani che a bordo della consueta Opel Corsa GSI cercheranno di vincere la classe 1.600 nel 4 °raggruppamento j2 mentre partiranno con il numero 42 Pierluigi Porta e Maurizio Barone a bordo della Ford Escort RS di 3° raggruppamento.

Il loro programma prevede partenza venerdì 28 febbraio ed arrivo sabato 1° marzo da Arezzo con la disputa di 8 prove speciali per un totale di 108 km cronometrati . A Varese in programma il 33° Rally dei Laghi, gara con vetture moderne che prevede 63 km suddivisi in 6 prove speciali, due da disputarsi sabato 1° marzo e quattro domenica 2 marzo. Sulla pedana con il numero 77 al via il giovanissimo Andrea Fersini navigato da Carmelo Cappello che, sulla evoluta Mini Cooper 1.6 ora di classe Racing Start Plus, cercheranno di ottenere la vittoria di classe e di farsi notare anche nella classifica assoluta; Alyssa Anziliero (navigatrice della scuderia biellese) sara’ al fianco di Nicolo’ Ardizzone a bordo di una Peugeot 208 di classe rally 4 con il numero 35 sulle portiere.